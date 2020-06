Politie waarschuwt voor ‘whaling’: voor zulke berichten let je beter op

Een vrouw uit Terneuzen is 1.000 euro kwijt nadat haar ‘dochter’ haar via WhatsApp had laten weten dat ze een nieuw toestel en nummer had en haar vroeg of ze dringend twee betalingen kon doen omdat haar internetbankieren nog niet werkte op het nieuwe toestel. Het bericht kwam van oplichters. ‘Whaling’ komt steeds vaker voor, zeggen politiediensten.

Vorige week werd een geval van fraude via WhatsApp en sms-berichten behandeld in het opsporingsprogramma ‘Opsporing verzocht’ op de Nederlandse tv. Nog tijdens de uitzending meldden zich twintig andere slachtoffers. ‘Het aantal klachten is in een jaar tijd vervijfvoudigd’, klinkt het. ‘En dan moet je weten dat veel slachtoffers zich niet durven aan te melden. Bang om te worden uitgelachen. Omdat ze beseffen dat ze blindelings in de val zijn gelopen’, klinkt het.

Ook bij ons komt het steeds vaker voor. Al kan de politie voorlopig geen exacte cijfers geven.

De vrouw uit Terneuzen kreeg een WhatsApp-bericht van haar dochter, zo leek het, om te zeggen dat ze een nieuw nummer had omdat haar smartphone stuk was. Ze stuurde ook een foto van haar kinderen. Die foto bleek achteraf van haar Facebookpagina te zijn gehaald.

Een paar uur later vroeg de ‘dochter’ aan haar mama om dringend twee betalingen te doen voor haar. Want met haar nieuwe mobiele telefoon kon ze nog niet internetbankieren. De moeder stortte in totaal 1.000 euro. Dat geld is ze kwijt.

Themabeeld. Foto: rr

‘Het gaat hier om een vorm van oplichting die ook bij ons steeds vaker voorkomt. Omdat WhatsApp steeds populairder wordt’, zegt de federale politie. Er is trouwens nog een andere modus operandi die onder de noemer ‘Whaling’ valt. ‘Een waarbij de daders op emotie spelen.’

Dringend geld voor dokter nodig

Ze sturen, in naam van een familielid, een WhatsApp-bericht. Met een ander nummer want de gsm van de bekende is zogezegd defect geraakt of gestolen.

‘Ze moeten dringend geld hebben om een dokter te betalen. Of om hun wagen terug te krijgen die fout geparkeerd stond en werd getakeld bijvoorbeeld. Omdat hun gsm niet werkt vragen ze om dringend geld over te schrijven naar een onbekend en meestal buitenlands rekeningnummer. Uiteraard is het bericht vals en zie je het geld nooit meer terug.’

Daarom geeft de federale politie nog eens volgende tips:

• Ga nooit in op een verzoek om je digipas te gebruiken en geef nooit informatie over dit bankapparaatje.

•Weiger als een onbekende je opbelt en vraagt om gebruik te maken van geldovermakingskantoren zoals Western Union, Ria Money Transfer, Moneytrans, MoneyGram enz. Werk alleen met deze kantoren als je de ontvanger persoonlijk kent.

•Vertrouw niet blindelings het telefoonnummer dat je ziet verschijnen. Oplichters kunnen makkelijk telefoonnummers kopen op het internet.

•Als je het slachtoffer bent van dit soort oplichting, vul het formulier in op de website meldpunt.belgie.be en dien vervolgens een klacht in bij je lokale politiekantoor.