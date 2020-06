Politiegeweld dwong halve eeuw geleden holebi’s terug te vechten

Een halve eeuw geleden hadden de stamgasten van de New Yorkse homobar Stonewall Inn genoeg van het politiegeweld waar ze regelmatig het slachtoffer van werden. Ze vochten terug. Er volgden dagen van protest, die uiteindelijk uitmondden in de mondiale holebibeweging.

Het is deze maand pride month, een maand die in het teken staat van holebi- , trans- en genderrechten. Cultuurjournalist Filip Tielens was een jaar geleden in New York voor de World Pride en maakte er de documentaire Pride is protest.

De documentaire ‘Pride is protest’ van Filip Tielens is online te bekijken op VRT NU.

