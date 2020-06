Kan US Open doorgaan? ATP, organisatoren en topspelers overleggen woensdag

Woensdag komen de ATP, topspelers en organisatoren van de US Open (virtueel) samen om het doorgaan van het Amerikaanse grandslamtoernooi, dat voorzien is tussen 31 augustus en 13 september, te bespreken. Voorlopig ligt het internationale tennis stil tot eind juli omwille van de wereldwijde coronacrisis.

New York is in de Verenigde Staten het zwaarst getroffen gebied, maar de organisatoren blijven hoopvol het grandslamtoernooi op hardcourt - mogelijk met aanpassingen - door te laten gaan.

De Amerikaanse tennisbond speelt met het idee het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati te verhuizen naar New York als opwarmertje voor de US Open. De spelers zouden dan wel vier weken in hotels moeten verblijven, geen toegang hebben tot Manhattan en slechts een beperkt aantal medewerkers mogen meenemen.

Nummer één van de wereld Novak Djokovic en zijn eerste achtervolger Rafael Nadal waren eerder al kritisch voor de plannen op Flushing Meadows.