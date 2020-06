Socialistische voorzitters bereiden eindverslag voor van consultatieronde

De socialistische partijvoorzitters Conner Rousseau en Paul Magnette willen begin volgende week landen met het eindverslag van hun consultatieronde. In de loop van de week zullen ze nog enkele partijvoorzitters spreken, meldt Belga.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau en zijn PS-collega Paul Magnette rondden vorige week een tweede ‘snuffelronde’ met de partijvoorzitters van MR, Open VLD, CD&V, N-VA, Groen, Ecolo, CDH en DéFI af. Er zit een eindverslag aan te komen, klonk het afgelopen weekend, maar op vraag van premier Sophie Wilmès wordt even getemporiseerd. Zo wordt de superkern van komende vrijdag, waar nog enkele maatregelen rond het coronavirus geagendeerd staan, niet doorkruist door de formatie.

Rousseau en Magnette zullen de komende week nog ‘enkele mensen zien’ om dan na de superkern, wellicht begin volgende week, te landen met een eindverslag ‘met onze conclusies en met mogelijke convergenties met het oog op een nieuwe federale regering’. Welke partijvoorzitters ze precies zullen spreken, is niet duidelijk.

Verschillende partijvoorzitters benadrukten al dat er tegen september best een volwaardige federale regering in de steigers staat. Volgens Le Soir heeft Paul Magnette de Vivaldi-coalitie op het partijbureau ‘définitivement morte’ genoemd. Op zijn minst is de optie niet aan de orde, aangezien ze afgewezen wordt door CD&V en Open VLD.

N-VA-Kamerlid Theo Francken hoopte afgelopen weekend in De Zondag al op een akkoord tussen Vlaams-nationalisten en sociaaldemocraten, waarbij N-VA en PS dus het initiatief nemen. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is daar dan weer weinig optimistisch over. ‘Heel het land wacht al meer dan een jaar op dat akkoord. Ik heb vandaag geen indicaties dat het binnen handbereik zou zijn’, zegt hij in een interview met Knack.

Intussen kijken meer en meer kopstukken in de richting van premier Sophie Wilmès (MR). Het zou ‘grondwettelijk de logische keuze zijn’ dat zij de formatie nu in handen neemt, aldus Lachaert. Afgelopen weekend zei CD&V-vicepremier Koen Geens al te hopen dat Wilmès de formatie nu kan trekken. Een ook Magnette zou daarmee kunnen leven. ‘Op een bepaald moment moet iemand een initiatief nemen en dat kan zeker Wilmès zijn’, zei hij in De Zevende Dag.