George Floyd, de zwarte Amerikaan die twee weken geleden om het leven kwam na politiegeweld, wordt dinsdag begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in Houston, waar Floyd opgroeide, en zal wereldwijd live te volgen zijn.

De begrafenis vindt plaats in de Fountain of Praise-kerk in Houston (Texas) en begint dinsdag om 18 uur Belgische tijd. Dominee Al Sharpton, bekend als politiek activist en voormalig presidentskandidaat, zal de lofrede houden van de privédienst. De uitvaartplechtigheid wordt volledig betaald door de beroemde bokser Floyd Mayweather. Na de kerkdienst zal het lichaam van Floyd worden overgebracht naar het nabije Pearland, waar Floyd naast zijn moeder begraven zal worden.

Naast Mayweather zijn nog andere grote namen aanwezig, zoals acteur Jamie Foxx, congresleden Sheila Jackson en Al Green, de burgemeester van Houston Sylvester Turner. Joe Biden zal niet aanwezig zijn, omdat hij niet wil dat zijn bescherming van de Secret Service de organisatie van de dienst zou verstoren. De presidentskandidaat heeft de familie wel al ontmoet.

Politiegeweld

De 46-jarige Floyd werd op 25 mei overmeesterd door politieagent Derek Chauvin, omdat hij ervan verdacht werd in een winkel met een vals briefje van 20 dollar te hebben betaald. De agent wierp Floyd op de grond en hield hem in bedwang door met zijn knie op zijn nek te drukken. Ondanks meerdere smeekbedes van Floyd, die zei dat hij niet kon ademen, bleef de agent 8 minuten en 46 seconden lang de druk aanhouden. Floyd werd afgevoerd met de ambulance, maar in het ziekenhuis dood verklaard. Na zijn dood braken er wereldwijd ‘Black lives matter’-protesten uit. De vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie werden ontslagen, Chauvin werd intussen officieel beschuldigd van moord, de andere drie worden beschuldigd van medeplichtigheid.

De hoofdverdacht, Chauvin, riskeert tot 40 jaar cel. De procureur-generaal bepaalde ook dat de vier pas op borgtocht kunnen vrijkomen als ze eerst 1 miljoen dollar betalen.

Reconstructie

George Floyd overleed na een gewelddadige arrestatie in Minneapolis. Bekijk de reconstructie van zijn dood in de video hieronder.