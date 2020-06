Franse rechtbank geeft Waasland-Beveren hoop: geen degradatie en Ligue 1 volgend seizoen met twee extra teams

De Franse Raad van State heeft een beslissing van de voetballiga LFP teruggedraaid. Die had beslist dat het seizoen 2019-2020 definitief stopgezet moest worden door de coronacrisis, waarbij PSG uitgeroepen werd tot kampioen en Amiens en Toulouse moesten zakken naar de tweede afdeling. Maar Amiens kreeg nu gelijk van de rechter, die stelt dat de Ligue 1 volgend seizoen met 22 moet starten. Waasland-Beveren zal het graag lezen.

Hoewel er nog tien speeldagen op het programma stonden, besloot de Franse voetballiga LFP op 30 april om Paris Saint-Germain uit te roepen tot kampioen en Amiens en Toulouse te laten degraderen. Amiens had slechts vier punten achterstand op de achttiende plaats. Het lot van Toulouse, dat veertien punten goed te maken had, was wel al zo goed als bezegeld.

Speelt Amiens-middenvelder Alexis Blin (rechts) ook volgend seizoen nog in de Ligue 1? Foto: AFP

Lyon (dat de competitie wil voortzetten), Amiens en Toulouse hadden eerder een kort geding aangespannen tegen de beslissing van de liga om de competitie stop te zetten en het klassement na 28 speeldagen als finaal te beschouwen. Zij kregen echter bij het Franse gerecht nul op het rekest. Een rechtbank in Parijs oordeelde immers dat de beslissingen, die de liga nam, alleen voor de Raad van State aangevochten kunnen worden. Amiens activeerde die optie en kreeg dinsdag dus gelijk.

De rechtbank spoort de Franse Liga LFP nu aan om samen met de Franse Voetbalfederatie FFP voor 30 juni de competitiemodaliteiten voor komend seizoen te onderzoeken. De kans is daarbij groot dat er volgend seizoen 22 teams in de Franse hoogste afdeling spelen, in plaats van de gebruikelijke twintig ploegen, maar ook dat is nog niet zeker. “De beslissing om een klassement toe te kennen aan de stopgezette competities in de Ligue 1 en 2, wil niet zeggen dat er automatisch moeten worden overgegaan tot de degradatie van de laatste twee uit de stand, of de promotie naar de Ligue 1 van de top twee in de tweede klasse”, zo staat het geschreven in het arrest. “Daarnaast schaadt een degradatie ook ernstig de belangen van de clubs in kwestie.”

De bal ligt nu in het kamp van de Franse bond en de Liga, maar dit arrest dreigt het Franse voetbal wel stevig overhoop te halen. Bondsvoorzitter Noël Le Graët had immers al benadrukt dat bij de stopzetting van de competities de klassementen gerespecteerd moesten worden, en dat er in alle afdelingen, zowel bij de amateurs en profs, stijgers en dalers zouden zijn. Ook Lyon kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing om het seizoen stop te zetten. Op het ogenblik dat de Ligue 1 gestaakt werd, stond Lyon op een zevende plaats. Voor het eerst sinds 1997 greep het daardoor naast Europees voetbal.

Intussen zullen ze bij Waasland-Beveren glimlachen. De club tekende verzet aan tegen een verplichte degradatie na de beslissing van de Pro League om het Belgische voetbalseizoen stop te zetten na de 29ste speeldag.

