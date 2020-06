Anderlecht neemt afscheid van publiekslieveling Anthony Vanden Borre

Anderlecht wil zijn kern inkrimpen tot 26 spelers. Daarin is geen plaats meer voor Anthony Vanden Borre (32). De rechtsback had nochtans maar een minicontract tot het einde van het seizoen, maar zijn blessure en de financiële impact van de coronacrisis worden hem fataal.

Bij zijn derde rentree naar Anderlecht zal VdB geen enkele officiële match gespeeld hebben. Na 3,5 jaar zonder club - zijn laatste passage was bij TP Mazembe - keerde Vanden Borre op 14 september 2019 terug naar RSCA. Op enkele maanden tijd was hij 18 kilo verloren en gesteund door Michael Verschueren en zijn vriend Vincent Kompany leek een comeback mogelijk. Helaas, de weg was lang en Vanden Borre liep een spierblessure op in een oefenduel.

Anderlecht ziet nu in dat zijn lichaam ondanks de vele begeleiding niet meer gemaakt is voor topsport. Paars-wit wil atleten die beschikken over al hun fysieke mogelijkheden. Voor de supporters zal het vertrek van hun lieveling pijn doen.