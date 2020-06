Kamercommissie geeft groen licht voor inzet Belgische F-16’s

De kamercommissie Defensie heeft vanmorgen haar steun uitgesproken voor de inzet van Belgische gevechtsvliegtuigen boven Irak en Syrië.

Op vraag van de internationale coalitie zou ons land vanaf oktober vier F-16’s een jaar lang naar de regio sturen. Dat gaat gepaard met de inzet van ongeveer honderd militairen. De minderheidsregering – die volheid van bevoegdheid heeft – kan die beslissing in principe op eigen houtje nemen, maar ze krijgt daarvoor toch graag dekking van het parlement. Die krijgt ze, maar wel dankzij de steun van Vlaams Belang. De regeringspartijen Open VLD, MR en CD&V kregen de steun van N-VA en Vlaams Belang voor de missie. De andere partijen stemden tegen op een onthouding van voormalig Defensieminister André Flahaut (PS) na.

Defensieminister Philippe Goffin (MR) is er dus niet in geslaagd om buiten het Vlaams Belang om een meerderheid te krijgen. ‘Ze zijn niet betrokken bij de besluitvorming. Wij hebben de resolutie gewoon ter stemming neergelegd’, luidt het op het kabinet-Goffin, waar er nog eens op wordt gewezen dat die parlementaire meerderheid eigenlijk niet nodig is. In een volgende stap, wellicht volgende donderdag, zal de plenaire vergadering de resolutie stemmen. Nadien is het aan de regering om te beslissen. Goffin wil voor de zomer een beslissing. Dat is nodig om alles logistiek rond te krijgen en om bijvoorbeeld ook afspraken te maken met Jordanië waar de vliegtuigen zullen gestald worden.