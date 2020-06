Verdachte in zaak Madeleine McCann was mogelijk mijn verkrachter, zegt Ierse vrouw

Een Ierse vrouw heeft aan het gerecht gevraagd om het onderzoek naar haar verkrachting in Portugal te heropenen. Ze ziet gelijkenissen met een verkrachting waarvoor de nieuwe verdachte in de zaak-Madeleine McCann is veroordeeld.

De 43-jarige Duitse zedendelinquent die verdacht wordt van de verdwijning van Madeleine McCann in 2007 is vorig jaar veroordeeld voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in Praia da Luz in 2005.

Dat nieuws doet de Ierse Hazel Behan denken aan haar verkrachting. ‘Ik viel van mijn stoel toen ik las dat hij een vrouw in 2005 had aangevallen, zowel door de manier waarop, de methoden die hij gebruikte, de dingen die hij meehad en hoe hij het gepland had’, zegt ze aan The Guardian. ‘Ik moest overgeven, om eerlijk te zijn, erover lezen bracht me terug naar mijn ervaring.’

Behan werkte in Praia da Rocha, in Portugal, op zo’n dertig minuten rijden van de plaats waar Madeleine McCann is verdwenen. In 2004 werd de toen 20-jarige vrouw brutaal verkracht in haar appartement. De verkrachter werd nooit gevonden.

Aan de politie vertelde ze dat de man Engels sprak met een Duits accent. Hij droeg een masker, zei ze. ‘Maar ik kon zien dat hij blonde wenkbrauwen en blauwe ogen had, zelfs in het donker.’ Ze herinnert zich ook een opvallend teken op de bovenkant van zijn rechterdij.

Volgens haar had hij de verkrachting zeer goed voorbereid. ‘Hij waste zijn handen regelmatig, en wisselde geregeld van condoom. Dat duurde zo’n vier tot vijf uur, denk ik.’ Hij had ook een videocamera opgesteld.

Behan vindt dat de politie tekortschoot in het onderzoek. ‘Als ze haar job had gedaan, als dit inderdaad dezelfde man is die de Amerikaanse vrouw en Madeleine McCann heeft ontvoerd, dan hadden ze de aanval op haar kunnen voorkomen, en dan zou Madeleine nu thuis zijn bij haar ouders.’