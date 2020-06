De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft na een bezoek aan de familie van George Floyd, die overleden is na een gewelddadig politieoptreden, verklaard dat Floyd ‘de wereld zal veranderen’.

Biden bezocht de familie vandaag, de dag van George Floyds begrafenis. De dood van de Afro-Amerikaanse man heeft tot grote protestacties in tientallen steden in de VS geleid. Duizenden mensen kwamen op straat om te betogen tegen het politiegeweld dat zwarten treft.

‘Het is een geweldige familie, zijn dochtertje was erbij’, vertelde Biden na afloop van de ontmoeting tegen nieuwszender CBS. ‘Ik denk dat haar vader de wereld zal veranderen. Dit is een van de grote breekpunten in de Amerikaanse geschiedenis op het vlak van burgerrechten, burgervrijheden en menselijke waardigheid.’

Biden toont zich geen voorstander van een ontmanteling van de politie, een voornemen van de gemeenteraad in Minneapolis. Hij denk wel dat middelen afhankelijk maken van een aantal regels over menselijkheid, en burgerrechten een goed idee is.