734 zomerklassen in 144 zomerscholen

Minstens 144 zomerscholen zullen deze zomer een onderwijsaanbod voorzien. Dat melden de Vlaamse ministers Ben Weyts en Bart Somers. Er komt nu een tweede oproep.

Gemeenten, steden en scholen konden tot 5 juni een voorstel indienen om zomerscholen te organiseren. Via die zomerscholen zouden kinderen en jongeren de leerachterstand kunnen verkleinen die ze mogelijk hebben opgelopen tijdens de opschorting van de lessen op school.

De 144 aangemelde zomerscholen zijn goed voor in totaal 734 zomerklassen. Die hebben elk plaats voor een tiental leerlingen. Er zijn projecten in alle centrumsteden en in meerdere kleinere gemeenten. ‘Nog nooit was er in Vlaanderen zo’n brede uitrol van zomerscholen. Duizenden leerlingen zullen in juli en augustus een leertraject op maat kunnen volgen, gekoppeld aan sport, spel en cultuur’, melden Weyts en Somers.

Ongeveer 55 procent van de aanvragen is gericht op het basisonderwijs, 24 procent richt zich op het secundair onderwijs en 20 procent heeft een aanbod voor de twee onderwijsniveaus samen.

CD&V had eind mei al laten weten dat de deadline van 5 juni voor veel scholen onhaalbaar was. Er komt nu een tweede projectoproep. Initiatiefnemers krijgen nog tot 7 juli een nieuwe kans om een aanvraag in te dienen. De regering biedt nog steeds een vergoeding aan van 25 euro per dag per leerling.