Bodson en Ulens vervangen Vertenueil tijdelijk aan hoofd van ABVV

Robert Vertenueil is officieel niet langer nationaal voorzitter van ABVV. Dat is na een bijeenkomst van het federaal bureau van de socialistische vakbond bekendgemaakt. Thierry Bodson, algemeen secretaris van het Waals ABVV, neemt minstens tijdelijk de leiding over samen met de Nederlandstalige Miranda Ulens.

Vertenueil verloor maandag een vertrouwensstemming bij zijn Waalse achterban. Die stemming moest hij ondergaan nadat hij vorige week een onderhoud had gehad met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Na die meeting pleitten beiden voor een nieuw sociaal pact. Het gesprek met de liberale voorman viel echter slecht bij het Waals ABVV.

Zonder vertrouwen van de achterban was langer aanblijven als voorzitter niet mogelijk, en dus zocht de ABVV-top dinsdag een oplossing. Vertenueil levert zijn verkozen mandaat in en aan Bodson werd gevraagd om tijdelijk het bestuur in handen te nemen, samen met Miranda Ulens. Zij is als algemeen secretaris de nummer twee bij ABVV. Het gaat om een tijdelijke oplossing tot een voorzittersverkiezing in september.

Bij die verkiezing zal Bodson zeker kandidaat zijn, benadrukte hij. Eventuele tegenkandidaten krijgen maar een week de tijd om zich te melden. De voorzitter zal na die verkiezingen een mandaat hebben tot het volgende congres van de socialistische vakbond, in 2022.

Voor Bodson was een lang machtsvacuüm op dit moment geen optie. ‘De gezondheidscrisis en de economische crisis duren voort. Vanochtend hebben we veel informatie ontvangen over sluitingen en faillissementen. Dat zijn nu de grote uitdagingen voor ons’, zei hij tijdens een persconferentie.

Bodson staat bekend als een overtuigd regionalist. ‘Ik ben natuurlijk regionalist, maar u heeft mij nooit horen zeggen dat ik zaken als de sociale zekerheid wil regionaliseren’, benadrukte hij. ‘Regionalisme betekent voor mij dat je ervoor zorgt dat het economische beleid in lijn is met de specifieke noden van de ene regio tegenover een andere. Regionalisme is geen anti-federalisme.’ Bodson wees erop dat hij de steun kreeg van alle vertegenwoordigers van de Vlaamse afdelingen.

Ook Ulens ziet geen probleem in het regionalistische profiel van Bodson. ‘Het feit dat Thierry de opdracht heeft aanvaard, betekent toch dat hij ook gelooft in een federale vakbond en een federale wetgeving en sociale zekerheid.’