De Belgische regeringen spendeerden al meer dan 14 miljard euro om te vermijden dat de Belgische economie door het ijs zakt. Er wordt nu al rekening gehouden met een begrotingstekort van 50 miljard voor dit jaar

‘Het is de laatste keer in lange tijd dat u dit zult zien’, zei minister van Begroting David Clarinval (MR) vanmorgen in de Kamer. Bij begon zijn betoog over de dramatische financiële toestand van het ...