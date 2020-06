Wilmès roept Close op het matje

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft vandaag Brussels burgemeester Philippe Close (PS) op haar kabinet ontvangen. Reden is de grootschalige betoging in de binnenstad en ongeregeldheden achteraf. Volgens Wilmès moet de Veiligheidsraad voor meningsuiting ook een scenario uitschrijven.

Brussels burgemeester Philippe Close mocht het vandaag in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Brussels korpschef Michel Goovaerts komen uitleggen op de Wetstraat 16, het kabinet van premier Sophie Wilmès. Close staat al sinds zondag in de vuurlinie van kritiek nadat hij op het Brusselse Poelaertplein een protest had toegelaten waar uiteindelijk meer dan 10.000 mensen op af kwamen. Nadien raakten ook een honderdtal jongeren slaags met de ordetroepen en werden enkele etalages vernield en geplunderd.

In strijd met de Veiligheidsraad

Wilmès benadrukte dat de aanleiding voor de protesten, de strijd tegen racisme en politiegeweld, nooit in vraag werd gesteld. Het probleem zat hem volgens de premier vooral in het feit dat de samenkomst volledig in strijd was met de beslissing van de Veiligheidsraad en de adviezen van de GEES exitgroep. Wilmès herinnerde Close eraan dat het land nog altijd in een gezondheidscrisis verkeert en dat de bescherming van de bevolking nog altijd prioriteit moet blijven. Toch wil de Eerste Minister ook wat ruimte voor reflectie laten. ‘Zoals de Nationale Veiligheidsraad zich buigt over de hervatting van verschillende sociale, culturele en economische activiteiten, zal hij in de toekomst ook perspectief geven aan mensen uit het hele land die hun mening willen uiten. Bedoeling is de vrijheid van meningsuiting te rijmen met de gezondheidsvoorschriften in de deze covidcrisis en het beheer van de openbare orde’, klinkt het.

Schade vergoed

Gisteren verscheen Close ook al voor het vuurpeloton van de gemeenteraad. De oppositie schuwde de kritiek niet. Volgens N-VA-raadslid Mathias Vandenborre was het onverantwoord om in coronatijden 10.000 mensen te laten samenkomen. Oppositieleden Els Ampe (Open VLD) en Bianca Debaets (CD&V) hekelden dan weer vooral de kapotte winkelruiten en de schade die lokale handelaars daardoor bovenop de crisis nog eens leden. Close nam de kritiek op zich en schreef de verantwoordelijkheid volledig op zijn conto, al benadrukte hij wel dat hij de juiste beslissing nam. De burgemeester bevestigde dat de stad Brussel zal tussenkomen voor de geleden schade.