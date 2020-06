Aantal nieuwe besmettingen duikt weer onder 100

Er zijn de voorbije 24 uur 89 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Zo duiken we weer onder de 100. 16 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen de voorbije 24 uur, en er zijn 13 nieuwe overlijdens.

Na enkele dagen van hogere cijfers wat betreft de nieuwe besmettingen, gaat het weer de juiste richting uit. Er zijn 89 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal opnames daalt ook: nog amper zestien de voorbije 24 uur. Nog 573 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie 115 op intensieve zorg. 66 mensen hebben nog beademing nodig.

Ook het aantal overlijdens blijft met 13 laag. Tien mensen zijn in Vlaanderen overleden, twee in Wallonië en één in Brussel. Opvallend: voor het eerst viel er geen enkele dode in een woonzorgcentrum in België. Mogelijk zijn een deel van de overledenen in de ziekenhuizen wel nog bewoners van woonzorgcentra.

In totaal zijn in ons land nu 9.619 doden gerapporteerd, 48 procent daarvan overleed in een ziekenhuis, 50 procent in de woonzorgcentra. De overige twee procent elders.

Alle trends blijven dalend: het aantal besmettingen neemt af met 6 tot 7 procent per dag, het aantal nieuwe opnames met 4 procent per dag, het aantal overlijdens neemt af met 4 tot 6 procent per dag.