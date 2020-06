Duitse gerecht zegt bewijs te hebben dat Madeleine McCann niet meer leeft

De nieuwe hoofdverdachte werd vier jaar geleden ook onderzocht zonder succes. Nu zegt het Duitse gerecht ‘enig bewijs’ te hebben gevonden dat aantoont dat Madeleine McCann door de man is vermoord, maar niet genoeg om hem voor de rechter te brengen.

Hans Christian Wolters, de woordvoerder van het openbaar ministerie van Braunschweig, zegt dat de politie op dit moment ‘enig bewijs’ heeft dat de nieuwe hoofdverdachte Christian B. de Britse peuter Madeleine McCann in 2007 heeft ontvoerd. Dat bewijs is echter nog niet hard genoeg om de Duitser voor de rechter te brengen.

Wolters vraagt daarom om tips van mensen die meer zouden kunnen weten over de plaatsen waar B. lange tijd verbleef zodat de politie op een gerichte manier naar het lichaam van Madeleine kan zoeken. Er is immers informatie die erop wijst dat de Britse peuter dood is, stelde hij aan de Britse zender Sky News. ‘Het bewijs daarvoor kunnen we nog wel niet vrijgeven’, zegt de man. Maar op basis daarvan ‘verwachten we wel dat ze overleden is.’

Cruciaal voor het verdere onderzoek is dat ze het lichaam van Madeleine vinden. ‘Daarom hebben we meer informatie nodig van mensen’

Ex-vriendin

Maandag raakte bekend dat de Britse en Duitse politie op zoek zijn naar de ex-vriendin van B. Die zou belangrijke informatie kunnen hebben. Het zou gaan om een Duitse vrouw, schrijft The Telegraph, die enkele jaren lang een relatie had met B.

Ook blijkt dat de nieuwe hoofdverdachte vier jaar geleden al werd onderzocht door de Portugese politie, maar dat de verdachtmaking toen niet hardgemaakt konden worden. Daardoor sloot de Portugese politie hem toen uit. ‘Er was geen bewijs dat B. iets te maken had met haar verdwijning’, heeft een hooggeplaatste Portugese agent anoniem aan de Spaanse krant ABC gezegd.

B. wordt nu ook gelinkt aan verschillende Belgische, Franse, Spaanse, Duitse en Portugese cold cases. Geen van deze onderzoeken kent (voorlopig) een nieuwe doorbraak.

Madeleine verdween op 3 mei 2007 uit een appartement in het Portugese Praia da Luz, waar het gezin McCann met vakantie was. Ze was toen drie jaar. De Duitsers B., de nieuwe hoofdverdachte verbleef jarenlang in de Portugese Algarve en zou in de buurt van het vakantieoord geweest zijn op het moment van haar verdwijning.