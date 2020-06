De Antwerpse raamprostituees zullen pas volgende maandag weer aan de slag kunnen. De sekswerkers en hun klanten moeten een aantal richtlijnen volgen, waaronder het dragen van een mondmasker. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever beslist.

De regeling is inderhaast uitgewerkt omdat vorige week vrijdag plots duidelijk werd dat sekswerk niet meer verboden is. En omdat de algemene regel is dat alles weer mag, behalve als het expliciet verboden ...