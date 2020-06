Acht verdachten in onderzoek naar gijzeling dertienjarige jongen voor raadkamer

De raadkamer in Tongeren buigt zich dinsdagvoormiddag over de aanhoudingen van acht verdachten in het onderzoek naar de gijzeling van een 13-jarige Genkse jongen, die in de nacht van 20 op 21 april met geweld werd meegenomen.

Na 42 dagen gevangenschap werd de jongen na betaling van 330.000 euro losgeld vrijgelaten. Vermoedelijke kopstukken in het gijzelingsdossier zijn de 45-jarige moslimextremist Khalid Bouloudo en zijn 44-jarige schoonbroer Lahoussine El Haski.

El Haski zit sinds zaterdag achter de tralies, net als zus Naima en broer Aziz van Khalid Bouloudo. El Haski, vroeger kopstuk binnen de terreurorganisatie GICM (Groupe Islamique Combattant Marocain), is in verdenking gesteld van gijzeling van een minderjarige en van deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie met de verzwarende omstandigheid als leidend figuur. Bouloudo’s andere zus Samira zit ook in hechtenis en verschijnt met de rest van haar aangehouden familieleden voor de raadkamer. Politie en gerecht gaan er dus van uit dat de zussen van Bouloudo ook een rol hebben gespeeld in het gijzelingsverhaal van de 13-jarige zoon van E. T. uit Genk.

E. T. is vorig jaar met de jongen zijn oom M. veroordeeld in een grootschalig proces rond de smokkel van heroïne, cocaïne en xtc in geprepareerde voertuigen met verborgen ruimtes. Volgens advocaat Luk Delbrouck van de familie T. was tijdens het proces te veel verwezen naar de zogenaamde winsten van de drugshandel. De familieleden T. zouden met hun drugshandel dertig miljoen waard zijn geweest. Dat zou de ontvoerders ertoe hebben aangezet om het gezin van E. T. te viseren.

Losgeld

Er was in twee schijven, eerst 300.000 euro en dan 30.000 euro, losgeld betaald. De bende gaf de familie tweemaal een teken van leven van de jongen. Nadat de dertienjarige jongen op pinkstermaandag kort na middernacht na 42 dagen gevangenschap thuis kwam aangewandeld, werden er negen huiszoekingen uitgevoerd, vier in Antwerpen en vijf in Limburg, onder meer in Houthalen-Helchteren, Zutendaal, Maasmechelen en Maaseik. De jongen zou tussen drie locaties zijn verplaatst. Later vorige week vond een huiszoeking plaats in de ouderlijke woonst van Bouloudo. De ouders waren voor de ramadan naar Marokko vertrokken, maar konden wegens corona nog niet terugkeren. Het huis stond dus leeg. Mogelijk is de ontvoerde jongen daar ook ondergebracht.

Vorige vrijdag bevestigde de raadkamer in Tongeren al de aanhouding van de broers Yassin en Abderrahman L. uit Antwerpen. Voor vier verdachten, Khalid Bouloudo uit Maaseik, Gülhan Y. uit Zutendaal, Yassine A. uit Houthalen-Helchteren en de naar Antwerpen uitgeweken Maasmechelaar Omar L., werd uitstel naar dinsdag gevraagd. De gedetineerden zelf worden omwille van coronamaatregelen niet naar het Tongerse gerechtsgebouw overgebracht.