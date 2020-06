Beste voetbalster ter wereld Ada Hegerberg tekent vetbetaald contract met Nike: maakt ze haar ambitie waar?

De Noorse voetbalster Ada Hegerberg, ploeggenote van Red Flame Janice Cayman bij de Franse topclub Olympique Lyon, heeft een langdurig contract ondertekend met het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike. Ze maakt de overstap van PUMA.

De 24-jarige Hegerberg mocht in 2018 als eerste voetbalster ooit de Ballon d’Or in ontvangst nemen. Met Lyon won ze tussen 2016 en 2019 vier keer op rij de Champions League in het vrouwenvoetbal.

Volgens een bron in de entourage van Hegerberg - die haar voorste kruisband scheurde in januari - zou het contract haar een miljoen euro opleveren. De overeenkomst zou minstens tien jaar lopen. Hegerberg wordt zo een van de mondiale uithangborden van Nike, naast onder meer Cristiano Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka, Serena Williams, Neymar en Kylian Mbappé.

“Nike en ikzelf willen de komende jaren het vrouwenvoetbal verder ontwikkelen”, liet de voetbalster weten. “Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Samen met Nike ben ik vastberaden geschiedenis te schrijven, op het terrein en daarbuiten.”

Doorbraak?

De Noorse hoopt dat haar deal met Nike een stap in de richting is van de gelijke behandeling van het vrouwenvoetbal. Hegerberg weigert namelijk al sinds de uitschakeling van de Noorse ploeg op het EK in 2017 te spelen voor haar land. De spits van Lyon wil daarmee het gebrek aan respect voor voetbalsters in Noorwegen aanklagen. In het Noord-Europese land werd in december 2017 een overeenkomst getekend waarbij de nationale vrouwenploeg evenveel betaald krijgt als de mannenploeg. Maar dat is volgens Hegerberg onvoldoende.

“Het draait niet altijd om geld”, zei ze eind 2018 aan CNN. “Het gaat ook over voorbereidingen, acties, professionaliteit, duidelijk punten die ik hen (de Noorse voetbalbond, red.) duidelijk heb gemaakt. Ik zou graag voor mijn land spelen. Maar ik ben zeer kritisch en direct geweest naar de federatie toe over wat ik voelde dat er niet goed genoeg was tijdens mijn carrière bij de nationale ploeg. Uiteindelijk was dit een makkelijke keuze voor mij. Ik ben zeer duidelijk geweest.”

