Geen verkiezing van sportman en sportvrouw in Nederland dit jaar

Het jaarlijkse sportgala in Nederland gaat dit jaar niet door. Volgens de organisatoren, de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF en omroep NOS, is er door het coronavirus geen sprake van een volwaardig sportjaar. “Er zijn nu al te veel sporten en toernooien afgelast of uitgesteld. Ook bestaat er nog veel onzekerheid over de rest van het (sport)jaar”, lieten de twee organisaties weten.