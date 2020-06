Waalse ABVV zet voorzitter Vertenueil opzij na ontmoeting met MR-voorzitter Bouchez

De voorzitter van de Franstalige socialistische vakbond, Robert Vertenueil, moest maandag een vertrouwensstemming ondergaan door de Waalse centrales van de vakbond, omdat hij een onderhoud had met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Na een stemming blijkt dat Vertenueil niet meer het nodige vetrouwen heeft van de achterban. Dat schrijft Le Soir.

Vertenueil had de voorbije week een ontmoeting met de MR-topman, op de hoofdzetel van het ABVV. Na afloop pleitten beiden voor een nieuw sociaal pact. Die ontmoeting en de bijhorende boodschap viel slecht bij de Waalse achterban van Vertenueil. Het kwam zelfs tot een vertrouwensstemming over het lot van Vertenueil, hem wordt nu gevraagd een stap opzij te zetten.

De Franstalige krant Le Soir schreef dat de ontmoeting een ‘onuitgegeven, historische’ dialoog was. Maar dat gesprek en vooral het getoeter over een nieuw sociaal pact viel in slechte aarde bij een aantal bestuurders van de Franstalige socialistische vakbond. Zij vonden dat hun voorzitter te toegeeflijk was, zeker nu er in het najaar sociale verkiezingen zijn.

Een dag later probeerde Verteneuil dat beeld van een te amicale ontmoeting bij te sturen met een scherp persbericht, maar vrijdag was hij desondanks kop van Jut tijdens de bestuursvergadering. Urenlang werd er gediscussieerd om uiteindelijk te besluiten dat de verschillende centrales van de FGTB maandag een vertrouwensstemming over Verteneuil zullen houden. Hij kreeg de centrales niet achter zich, en is nu voorzitter af. Thierry Bodson zou hem opvolgen.

Federaal voorzitter

Vertenueil is Franstalig, en de vertrouwensstemming gebeurt door het Waals ABVV. Maar de stemming ging wel degelijk over zijn positie als federaal voorzitter. Het ABVV is immers een nationale vakbond.

In een reactie zegt PS-kopstuk Magnette dat hij verbaasd is over de kwade reacties van een deel van de achterban op Vertenueil. ‘Hij heeft zijn standpunten verdedigd. Het zou een te simpele voorstelling van de zaken zijn om te zeggen dat hij een sociaal pact wil tussen het ABVV en de MR’. Magnette zegt wel de autonomie van de vakbond te respecteren.

Binnen het Waals ABVV is er een groeiende invloed van de PVDA. Ongetwijfeld ligt dat mee aan de ophef die ontstaan is binnen de vakbond over de ontmoeting van de voorzitter met MR-kopstuk Bouchez.