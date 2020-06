Nummer 1722 actief na waarschuwing KMI voor slecht weer

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 opnieuw geactiveerd, na de waarschuwing van het KMI voor slecht weer.

Omdat er een risico is op een storm of wateroverlast, activeerde de overheid het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies. Op dat nummer kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. Het noodnummer 112 blijft zo vrij voor mensen in levensgevaar. In een aantal regio’s verwijst het nummer door naar een online loket.

Het KMI verwacht in enkele provincies lokaal intense buien die gepaard kunnen gaan met onweer en veel neerslag op korte tijd.