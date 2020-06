Zwemzone Zeebrugge wordt groter, Blankenberge kiest voor reservatie strandstoel

Wie deze zomer een strandstoel wil bemachtigen in Blankenberge, zal moeten reserveren. In Zeebrugge wordt de zwemzone dan weer dubbel zo groot, om voldoende plaats te voorzien voor badgasten.

Het reservatiesysteem in Blankenberge moet het voor inwoners, tweedeverblijvers en (meerdaagse) bezoekers mogelijk maken om hun strandbed bij de strandbars online te reserveren. Voor de stukken vrij strand zal er geen reservatiesysteem zijn. Wel moet iedereen daar aan een windzeil zitten en geldt er een maximumcapaciteit.

Wie een strandbed wil reserveren bij een van de acht deelnemende strandbars, kan dat doen op www.strandbars.com. Daar kan je een strandbed boeken maar ook extra zaken zoals een parasol, windzeilen of handdoeken reserveren. De prijzen verschillen per stranduitbating. Om te vermijden dat alles al ver op voorhand volgeboekt zou zijn, worden gedane boekingen niet terugbetaald.

De reservaties worden telkens de dag voordien om 22.00 uur afgesloten. Wie geen ligbed heeft gereserveerd kan zich de dag zelf wel ter plaatse aanbieden voor nog eventuele vrije plaatsen. Naast de bedjes blijft het vrije strand met de door windzeilen afgebakende bubbels wel beschikbaar voor iedereen.

Zwemzone Zeebrugge

De stad Brugge wil Zeebrugge promoten als familievriendelijke badstad. ‘Wij hebben een breed strand met veel faciliteiten en dat gaan we deze zomer optimaal benutten’, vertelt schepen van Sport Franky Demon.

Daarom breidt de stad de zwemzone van Zeebrugge uit. De zone wordt bijna verdubbeld in oppervlakte om meer baders de mogelijkheid te geven om naar Zeebrugge te komen. Om dat op een veilige manier te kunnen doen, wordt ook de strandreddingsdienst uitgebreid met extra redders.

Door de uitbreiding zal de watersportzone opgeschoven worden richting Blankenberge. ‘De banden met de surfclub worden verder aangehaald’, zegt Demon. ‘Zij voorzien nog steeds in de veiligheid van de surfers, maar rondom de surfclub zal er ook mogelijkheid zijn om te sporten en bewegen en tegelijkertijd onderzoeken we nog de mogelijkheden om op het evenementenplatform sport of andere activiteiten te organiseren’.