‘Dinner in the sky’ laat u tafelen boven De Brouckèreplein

‘Dinner in the sky’ keert in september in een nieuwe versie terug in de hoofdstad. Van 12 tot 26 september ontvangt het De Brouckèreplein de kraan met het gastronomische platform. Tweeëndertig personen kunnen, gescheiden door het kookeiland, aan tafels van vier aanschuiven.

‘Ons geluk is dat “Dinner in the Sky 2.0.2.0” perfect overeenstemt met de regels van social distancing die de instanties voorhouden’, aldus David Ghysels, bedenker van het concept van de meersterrentafel in de lucht dat in 2006 ontstond.

Tot op vandaag konden 22 tafelgenoten aan één tafel de creaties van een gerenommeerde chef ontdekken. Het nieuwe platform brengt acht ronde tafels voor vier personen samen rond een centrale keuken van vier meter lengte, waar de chef actief is. Tussen de tafels is drie meter ruimte en meer dan een meter tussen elke tafelgenoot.

De commanderij van Alden Biesen in Bilzen ontvangt de fijnproevers van 31 augustus tot 6 september. Nadien is het de beurt aan de IJzerkaai in Kortrijk (7-13 september).

Deelnemende chefs zijn onder meer Yves Mattagne (‘Sea Grill’**), David Martin (‘La Paix’**), Bert Meewis (‘De Slagmolen’**), Pierre Résimont (‘L’Eau Vive’**), Karen Torosyan (‘Bozar’*), Isabelle Arpin (‘Isabelle Arpin’), Giovanni Bruno (‘Senzanome’*) en Filip Claeys (‘De Jonkman’**). Elke dag wordt een vijfgangenmenu (295 euro) bereid en opgediend door de chef van de dag, ‘s middags, om 19 en 21.30 uur.