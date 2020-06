Tijdens de antiracismebetogingen in het Verenigd Koninkrijk zijn twee belangrijke standbeelden beklad of vernield. In Bristol sneuvelde een beeld van een slavenhandelaar, in Londen werd oud-premier Winston Churchill beklad en racist genoemd. Bekijk het in de video hierboven.

Het bekladden van het standbeeld van Churchill is opvallend, omdat de man in het Verenigd Koninkrijk bekend staat als oorlogspremier die ‘de nazi’s heeft verslagen’. Hij was een van de belangrijkste politici tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd daarvoor altijd geroemd.

Toch heeft Churchill meer op zijn kerfstok dan de meesten weten. Churchill zag de inheemse bevolking in Azië en Afrika als wilden, die zich als kleine kinderen onderwierpen aan de kroon. Toen ze opstandig werden, sloeg de stemming om. ‘Ik haat Indiërs’, zei hij. ‘Het is een beestachtig volk met een beestachtige religie.’ Hij was een tegenstander van enige vorm van autonomie voor India, toen nog een Britse kolonie.

Churchill zag het blanke ras als superieur en vond eind jaren dertig niet dat ‘de indianen in Amerika groot onrecht is aangedaan, noch de zwarte mensen in Australië. Ik geef niet toe dat deze volken onrecht is aangedaan omdat een sterker ras, een ras van een hoge graad, een meer wereldwijs ras, hun plaats heeft ingenomen.’

Toen premier Stanley Baldwin premier werd, maanden regeringsleden hem aan om Churchill geen functie meer te geven, omdat zijn ideeën over ras achterhaald waren. Als minister van Binnenlandse Zaken vroeg hij in 1910 om ‘100.000 geestelijk gedegenereerde Britten te laten steriliseren’ en nog eens duizenden in werkkampen te stoppen om de zuiverheid van het Britse ras te versterken.

In Bristol werd een standbeeld van Edward Colston neergehaald. Dat is een 17de-eeuwse rijke handelaar die zijn fortuin vergaarde met slavenhandel. Het beeld werd van zijn sokkel getrokken met touwen en werd nadien in het water gegooid.