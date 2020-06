Mysterieuze schat na tien jaar gevonden in Rocky Mountains

De controversiële zoektocht naar de schat van de Amerikaanse miljardair Forrest Fenn begon in 2010. Duizenden mensen gingen op zoek naar de kist met goud en edelstenen, twee schattenjagers lieten er zelfs het leven bij. Nu laat Fenn weten dat de schat gevonden is.

In 1988 werd nierkanker vastgesteld bij Fenn, en hij besloot zijn leven over een andere boeg te gooien. Tijdens zijn herstelperiode kwam hij op het idee om mensen vanachter hun tv-toestel weg te lokken. Hij wou hen uit hun zetel krijgen met een schattenjacht. Hij genas, tegen alle verwachtingen in, en het plan verschoof naar de achtergrond. Toen hij in 2010 bijna 80 was, besloot hij zijn plan alsnog uit te voeren. Hij verstopte daarom naar eigen zeggen een kist gevuld met kostbaarheden. Wie op de schat stootte, mocht de inhoud houden.

‘De zoektocht is voorbij’

Na tien jaar zoeken, is dat ook gelukt. Zaterdag schreef Fenn op zijn website dat de schat gevonden is. ‘De schat werd gevonden onder een sterrenhemel in de bossen in de Rocky Mountains, op dezelfde plaats waar ik hem tien jaar geleden begraven heb. Ik ken de persoon die de schat vond niet, maar het gedicht in mijn boek leidde hem naar de juiste locatie. Ik feliciteer de duizenden mensen die aan deze zoektocht hebben deelgenomen, en hoop dat ze zullen blijven ontdekken. De zoektocht is voorbij.’ Fenn belooft snel foto’s en meer informatie te delen. De persoon die de schat vond, wenst voorlopig anoniem te blijven. Het is onduidelijk hoeveel de schat precies waard is, maar die wordt geschat op 1 tot 3 miljoen dollar.

Duizenden schattenjagers

Over de jaren heen gingen duizenden mensen op zoek naar zijn schat, met als leidraad een gedicht met aanwijzingen in zijn autobiografie. Het bleek een aartsmoeilijke opdracht, zelfs met een paar extra tips kon niemand tien jaar lang de schat terugvinden. Op het internet werden er via blogs, fora en andere sites druk tips en theorieën uitgewisseld.

Ondanks de waarschuwingen van Fenn om altijd veilig te werk te gaan – voor hem is de reis belangrijker dan de pot goud aan het eind van de regenboog – leidde dat al tot gevaarlijke situaties, met twee doden tot gevolg. Paris Wallace, een 52-jarige man uit Colorado, was zeven maanden vermist voor zijn lichaam in 2016 werd teruggevonden aan de oevers van de Rio Grande. Ook de 53-jarige Jeff Murphy uit Illinois kwam in 2017 om het leven toen hij 150 meter naar beneden stortte van de rotsen in het bekende natuurpark Yellowstone.