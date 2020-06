Er is geen geld voor extra relance, meent Nationale Bank

De Nationale Bank van België (NBB) vreest een forse structurele verslechtering van het begrotingstekort door het coronavirus en ziet daarom geen ruimte voor dure relancepakketten.

‘In 2022 zal het begrotingstekort nog altijd 6 procent bedragen en de overheidsschuld op 120 procent van het bbp uitkomen. In een slechter scenario wordt dat zelfs 8,1 procent voor het tekort en 131 procent voor de schuld. De volgende regeringen zullen het financieel niet makkelijk krijgen, zeker als je dan nog eens rekening houdt met de kosten voor de klimaatopwarming en vergrijzing’, becommentarieert Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, de grote blijvende tekorten op de begroting.

Wunsch vreest dat vanwege de forse verslechtering van de overheidsfinanciën er weinig ruimte is voor extra stimuli. ‘Ik was bij het begin van de crisis een grote voorstander om de economie te ondersteunen. Die tijdelijke stimuli doen hun werk, zoals het gebruik van de tijdelijke werkloosheid om het inkomen ondersteunen.’ Maar de budgettaire ruimte ontbreekt om de consumptie of de investeringen nu nog bijkomend fors te stimuleren, meent de NBB.

Wunsch: ‘Bovendien heeft het economisch weinig zin. De consument gaat dan snel de te grote begrotingstekorten in de toekomst vrezen en net minder uitgeven en meer sparen. De lage bedrijfsinvesteringen zijn dan weer het gevolg van het onzekere internationale handelsklimaat. Daar kunnen wij als klein land niet zoveel tegen doen.’

Groeicijfers

De groeicijfers van de NBB maken voor de rest niet echt vrolijk. Het bbp zou dit jaar op -9% uitkomen. In 2021 en 2022 zou het herstel onvolledig zijn met een groei van respectievelijk 6,4% en 2,3%. ‘Hierdoor zou het bbp eind 2022 nog altijd 4% lager liggen dan in het geval er geen covid19-uitbraak zou zijn geweest. In totaal gaat er door de lockdown 50 miljard euro aan toegevoegde waarde niet gerealiseerd zijn. De permanente economische schade van de coronacrisis in de komende jaren zit vooral in de extra faillissementen, tijdelijke werkloosheid die permanent wordt en de internationale handel die niet volledig herstelt.’

In een nog zwarter scenario, met een tweede grote virusuitbraak in het najaar bijvoorbeeld, zou dat een economische krimp betekenen van 13,4% dit jaar en een groei van amper 5,4% en 3,7% in 2021 en 2022.

Kleinere impact gelukkig

Toch is het niet al allemaal kommer en kwel. ‘Dit is de ergste crisis sinds de Grote Depressie, maar de impact zal veel kleiner zijn omdat er snel en massaal is ingegrepen. Zo zal het beschikbaar inkomen door bijvoorbeeld de tijdelijke werkloosheid nauwelijks dalen en zal de toename van de werkloosheid, zeker gezien de enorme economische krimp, al bij al meevallen’, meent Wunsch.

Hij rekent op een toename van de werkloosheid met netto 200.000 mensen. Dat brengt de werkloosheidsgraad in 2021 op 8,3%. Ook de retailsector lijkt stilaan te hernemen. ‘In de non-food was het omzetverlies tijdens de lockdown 80%. Sinds de heropening van de winkels in mei is dat omzetverlies nog slechts beperkt tot 25%’.