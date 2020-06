Chanel zou de cruisecollectie in 2020 voorstellen op het Italiaanse eiland Capri, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Het Franse modehuis besloot daarom om de voorstelling, in zuiderse sferen, online te brengen vanuit Parijs.

De reiscollectie van Chanel kreeg dit jaar de titel Balade en Méditerranée of Mediterraanse wandeling mee, en waar kon die beter voorgesteld worden dan op het jetset-eiland Capri? De modeshow op het Italiaanse eiland zou de eerste uitstap naar het buitenland worden van creatief directeur Virginie Viard, die in 2019 de fakkel overnam van de overleden Karl Lagerfeld. Dat voor Capri werd gekozen, was ook hem te danken. In 1997 verbleef Lagerfeld namelijk een tijdje op het eiland voor een fotoproject met Villa Malaparte, het huis uit de sixties-klassieker ‘Le Mépris’ met Brigitte Bardot, in de hoofdrol.

Corona gooide echter roet in het eten en dus toonde Chanel maandag voor het eerst in haar geschiedenis een collectie zonder bijhorende modeshow. Viard omschreef de nieuwe collectie tegenover Women’s Wair Daily ‘als iemand die op vakantie gaat in Capri: elegant en gesofisticeerd’.

Met een zonsondergang en eindeloze zee op de achtergrond, showden modellen zwarte en roze bikini’s onder de typische Chanel-jasjes, en zware kettingen met opzichtig Chanellogo. Even goed bevat de collectie jeans met olifantenpijpen en een zeemanstrui erbovenop en andere casual outfits.

Chanel was het eerste Franse modehuis dat een collectie presenteerde sinds het land in maart in lockdown ging. In juli zullen ook de shows voor de haute couture en mannenmode virtueel plaatsvinden.