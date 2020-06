‘Oostenrijk pompt 450 miljoen euro in Lufthansa-dochter Austrian Airlines’

Bij een akkoord over de redding van Austrian Airlines, is Brussels Airlines de enige van de Lufthansa-groep die zich nog niet van staatssteun kon verzekeren. Ook binnen het bedrijf lopen de onderhandelingen moeizaam. Er wordt een bemiddelaar aangesteld.

De Oostenrijkse regering zal 450 miljoen euro in Austrian Airlines pompen om de luchtvaartmaatschappij, net als Brussels Airlines een dochter van Lufthansa, de coronacrisis te helpen overleven. Dat meldden persagentschap Bloomberg en de Oostenrijkse krant Der Standard. Lufthansa zelf legt nog eens 150 miljoen euro op tafel, waardoor er in totaal 600 miljoen euro steun voor de noodlijdende maatschappij komt.

De staatssteun voor Austrian Airlines bestaat uit twee delen. Ten eerste zal Oostenrijk garant staan voor een lening van 3oo miljoen euro en daarbovenop zal Wenen ook 150 miljoen euro directe steun verlenen. Daarvoor stapt het in het kapitaal van de holding boven Austrian Airlines, en krijgt de regering twee bestuurders bij de luchtvaartmaatschappij.

Volgens Der Standard zijn er enkele voorwaarden aan de steun verbonden. Zo moet Lufthansa verzekeren dat de naam Austrian Airlines wordt behouden en dat Wenen nog zeker tien jaar het hoofdkwartier zal blijven. Lufthansa moet ook investeren in vliegtuigen die minder CO2 uitstoten.

Brussels Airlines

Ondertussen hebben bijna alle maatschappijen van de Lufthansa-groep zich verzekerd van staatssteun. Lufthansa zelf krijgt 9 miljard euro van Duitsland, Swiss en Edelweiss kregen een lening van Zwitserland en Oostenrijk schiet Austrian Airlines te hulp. Alleen Brussels Airlines blijft (voorlopig) verweesd achter.

De onderhandelingen met de Belgische regering, over minstens 290 miljoen euro staatssteun, lopen hier nog. Of de redding van Austrian Airlines een doorbraak betekent, blijft koffiedik kijken. Minister van Financiën, Alexander De Croo (Open VLD), die zich over het dossier buigt, heeft altijd benadrukt dat er intensief wordt overlegd met Wenen.

De Belgische regering wil Brussels Airlines redden, maar wil geen blanco cheque aan Lufthansa geven. De belangrijkste vraag aan de onderhandelingstafel is hoe België garanties voor de toekomst kan afdwingen. Nu Wenen in het kapitaal van Austrian Airlines stapt, is het waarschijnlijk dat België dat voorbeeld wil volgen.

Bemiddelaar

Parallel met de gesprekken over staatssteun, lopen er ook onderhandelingen binnen het bedrijf, tussen personeel en directie. Een akkoord over afvloeiingen en nieuwe loonsvoorwaarden wordt zowel door Lufthansa als de Belgische regering als voorwaarde voor de redding gevraagd. Maar de gesprekken binnen het bedrijf lopen moeizaam. Zeker een loonsvermindering voor de piloten ligt gevoelig. Omdat de gesprekken moeizaam lopen, heeft de directie gevraagd om een sociaal bemiddelaar aan te stellen.