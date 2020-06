Model Halima Aden: ‘Ik weiger iedereen die niet zwart is, als racist te zien’

Topmodel Halima Aden voelt zich als zwarte vrouw uit Minneapolis nauw betrokken bij de protesten die ontstonden nadat George Floyd in de stad omkwam. Voor modewebsite Harper’s Bazaar schreef Aden een ‘brief van hoop’ aan haar stad. Tegelijk klaagt het fotomodel op Instagram racisme aan.

Toen Halima Aden via vrienden hoorde hoe George Floyd was gestorven door politiegeweld, wist ze eerst niet of ze de beelden wel wilde zien. ‘Als zwarte vrouw die in Minneapolis woont, de stad waar Floyd gedood werd, zat ik aan de grond genageld, wetende dat het me fysiek zou aangrijpen’, vertelt het topmodel in de brief die ze schreef voor Harper’s Bazaar. ‘Toen ik uiteindelijk toch de televisie aanzette, vond ik geen woorden om mijn afschuw en verdriet te beschrijven. Maar tegelijk wist ik dat zwijgen geen optie was.’

De volgende ochtend ging Aden mee betogen: ‘We wisten niet echt waarin we terecht zouden komen, maar we wisten wel dat het belangrijk was om er te zijn.’ Na haar eerste dag als actievoerder werd het model naar eigen zeggen overmand door gevoelens van ongeloof. ‘Wat de volgende dagen zou volgen, zou me emotioneel raken, motiveren, bang maken en uiteindelijk bijna doen instorten.’

‘Mijn moeder vluchtte tijdens de burgeroorlog in Somalië en wandelde twaalf dagen lang om de Keniaanse grens te bereiken’, vertelt het model. ‘Ik werd later geboren en leefde de eerste zeven jaar van mijn leven in een vluchtelingenkamp, voor ik naar de Verenigde Staten kwam. Hier ben ik vandaag, ik voelde me nooit zo trots als de dag dat ik een Amerikaans staatsburger werd, en sta ik in wat lijkt op een door oorlog verdeeld land.’

Aden roept alle ‘Minnesotans’ op om de juiste leiders te verkiezen die voor verandering kunnen zorgen, ze wijst op het belang van de gemeenschap en ze hoopt dat de protesten niet voor verdeeldheid zullen zorgen in die gemeenschap. ‘Het zou makkelijk zijn om iedereen die niet zwart is van racisme te beschuldigen, maar ik weiger dat te doen. Op dit ongelofelijk moeilijk moment heb ik het beste in mensen naar boven zien komen, velen onder hen leken helemaal niet op mij. Ik zie jullie! Ik hoor jullie! Ik waardeer jullie!’

Dat het fotomodel zelf weet wat racisme is, bleek afgelopen weekend nog. Aden plaatste een video op Instagram waarop ze uitgemaakt wordt voor towelhead omdat ze een hidjab draagt en in de zwempakkenspecial van magazine Sports Illustrated met een boerkini poseerde. ‘Hoe opgeleid en succesvol ik ben en hoe hard ik mijn best ook doe om conflicten uit de weg te gaan, er zal altijd wel iemand zijn die me wil neerhalen. Ik toon dit om mijn jongere zusters te waarschuwen dat er altijd haat zal zijn, maar ze moeten gewoon blijven doorgaan.’