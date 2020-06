Hogeschool zet proffen op non-actief na kwetsende uitspraken

De Brusselse Erasmushogeschool verontschuldigt zich expliciet bij haar studenten. Die kregen online toegang tot de bespreking van een mondeling examen. Drie proffen uitten daarbij denigrerende en discriminerende opmerkingen. Ze zijn op non-actief gezet.

Bij een mondeling examen voor studenten van het tweede jaar Office Management aan de Erasmushogeschool liep het vorige week grondig mis. Niet enkel de opgenomen mondelinge examens van de studenten konden door de medestudenten bekeken worden, ook de besprekingen van drie docenten over de afgelegde examens bleken raadpleegbaar.

Verschillende studenten dienden onmiddellijk klacht in toen ze vorige week donderdag de beelden zagen waarop de docenten hun prestaties beoordeelden. Het gaat zowel om twijfel over de wijze van punten toekennen als over opmerkingen die kwetsend overkomen.

Leeg hoofd

De studenten moesten in het Frans verschillende stellingen verdedigen. De inhoud werd niet beoordeeld, enkel het taalgebruik. De docenten lachten voornamelijk met taalfouten, maar lieten zich ook uit over de studenten. Over een leerling werd gezegd dat ‘het toch een leeghoofd is’. Over een andere leerling werd gezegd ‘dat hij heel erg traditioneel is’ en dat de student ‘enkel gelukkig zou zijn in het bijzijn van de profeet.’ Dat is zonder meer discriminerend.

‘Luisteren naar hoe anderen je prestatie beoordelen is sowieso enorm confronterend. Zéker wanneer je uitlatingen als ongepast ervaart of de indruk krijgt dat je beoordeeld wordt op basis van uiterlijk of religie’, zegt algemeen directeur Ann Brusseel.

De hogeschool liet alle beelden onmiddellijk analyseren. De directie en de docenten hebben zich vorige week vrijdag verontschuldigd. De docenten zijn ook op non-actief gezet. Ze mogen tot het einde van het academiejaar geen onderwijstaken meer uitvoeren. De facto betekent dat dat ze geen examens meer mogen afnemen tijdens de eerste en tweede zittijd. Door openlijk te communiceren wil de hogeschool duidelijk maken dat dit geen zwaar probleem is in de school.

Hannah Arendt Instituut

‘Dit is heel pijnlijk omdat de docenten nauw contact hebben met de leerlingen’, zegt Brusseel. ‘Het vertrouwen heeft een flinke deuk gekregen. Ze schamen zich.’ De twijfel over het toekennen van punten is onterecht, aldus de algemeen directeur, ‘al kunnen we afleiden dat bepaalde beoordelingen wellicht nauwkeuriger konden’. ‘52 van de 58 leerlingen slaagden. Bij de zes die niet slaagden was het examen echt onvoldoende.’ Elke student kan zijn of haar individueel resultaat wel opvragen bij de directeur van het departement. Wie wil, kan het examen opnieuw afleggen, deze zittijd nog, bij andere docenten.

De directie nam onmiddellijk contact op met Christophe Busch, directeur van het zopas opgerichte Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. ‘We zijn heel bezig met diversiteit en weten er al heel wat over, maar de vraag is of we het ook goed aanpakken. Na dit incident wordt duidelijk dat we wel vorming kunnen gebruiken.’

Het examenreglement werd ondertussen ook aangepast. ‘Net zoals mondelinge examens op de campus voorheen niet opgenomen werden, zullen ook deze die via teams doorgaan, niet meer opgenomen worden’, aldus Brusseel. De examens werden opgenomen zodat ze konden dienen als bewijsmateriaal bij eventuele klachten achteraf. Dat was zo bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement van de hogeschool.