De nieuwe wandelroute borduurt voort op het Italië-pad, dat nu al meer dan 7.000 kilometer aan wandelplezier biedt doorheen het land. Wie het pad volgt, komt langs alle nationale parken van het land, ook die op de eilanden Sicilië en Sardinië, bevestigde minister van Omgeving Sergio Costa. ‘Nationale parken zijn een natuurschat. We moeten hun bescherming garanderen maar ook hun toegankelijkheid.’

Wanneer de volledige route afgewerkt zal zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de Club Alpino Italiano zal tot 2033 in totaal 35 miljoen euro geïnvesteerd worden in ‘het onderhoud en de verbetering van wandelroutes in beschermde gebieden’.

Wandelaars die het pad helemaal uitlopen, zouden daarvan ook een bewijs krijgen, beloofde Costa: ‘Alle reizigers die de ‘Sentiero dei Parchi’ bewandelen, zullen een “paspoort” krijgen, een symbolische erkenning voor wandelaars die langs een park zijn gepasseerd en een beloning voor zij die erin slagen alle 25 parken te bezoeken.’

Zo zal de route eruit gaan zien: