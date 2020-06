Aantal nieuwe besmettingen zakt weer onder 150

Er zijn de voorbije 24 uur in totaal 122 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. 23 mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, er zijn 11 nieuwe overlijdens.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. Na de daling van de voorbije weken werden eind vorige week weer wat meer besmettingen gemeld, maar nu is er opnieuw een duidelijke daling. Het gaat wel om weekendcijfers, mogelijk komen sommige meldingen wat later binnen.

Er verblijven nu nog 573 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. De voorbije dag werden 23 mensen opgenomen in het ziekenhuis, en mochten 24 patiënten weer huiswaarts. 116 coronapatiënten liggen op de afdeling intensieve zorgen.

Van de 11 gemelde overlijdens komen er 8 uit de ziekenhuizen, en slechts 3 uit de Belgische woonzorgcentra. Vanuit de Vlaamse woonzorgcentra werden geen overlijdens gemeld, maar mogelijks is er daar vertraging in de rapportage. Het totale aantal dodelijke covid-19-slachtoffers in ons land bedraagt nu 9.606.

Zowel het aantal besmettingen, het aantal nieuwe opnames als het aantal dagelijkse sterfgevallen is nog steeds in dalende lijn. Voor die conclusie baseert Sciensano zich op de gemiddelden van de voorbije zeven dagen, zodat ‘weekendeffecten’ worden weggefilterd. Er is dus nog steeds geen sprake van een opflakkering van het virus.