Somers wil van thuiswerken de norm maken

Werken we ook na de coronacrisis massaal thuis? Als het van minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) afhangt wel. De Mechelaar wil van thuiswerken de norm maken bij ambtenaren, zo laat hij verstaan aan De Morgen.

De voorbije drie maanden was het een vertrouwd gezicht: lege kantoorruimten en laptops op de keukentafel. Voor minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers mag dat gebruik ook na dit alles nog wel even aanhouden. Hij vraagt om een shift bij de Vlaamse ambtenaren. ‘Het is tijd dat we afstappen van de zeer klassieke kijk waarbij werken gelijkstaat met op het kantoor aanwezig zijn’, zegt hij in De Morgen. ‘Het zijn de prestaties die tellen. Op dat vlak heeft de coronacrisis voor een grote psychologische omwenteling gezorgd op de werkvloer. Hier ligt een kans voor de Vlaamse overheid om een voorloper te zijn.’

Enquête

Vorige week al vulden 7.000 thuiswerkende Vlaamse ambtenaren een online enquête in. Zo’n 85 procent geeft aan dat het goed met hen gaat na een lange periode van thuiswerk. 74 procent vindt zelfs dat het werken op afstand vlot verloopt. 71 procent vindt dat werk en privé goed op elkaar zijn af te stemmen. Alleen het sociaal contact tussen collega’s blijkt een struikelblok.

Online coachen

Somers blijft in elk geval niet bij de pakken zitten en trok al 1,7 miljoen euro uit voor e-learning (online lessen, red) voor Vlaamse overheidswerknemers. Leidinggevenden moet daarbij ook geleerd worden hoe ze mensen vanop afstand kunnen coördineren en coachen. Daarnaast werkt de minister ook aan een rondzendbrief met nieuwe richtlijnen. Voor alle duidelijkheid: thuiswerken wordt geen verplichting. Het gaat om een keuze die werknemers zelf mogen maken. Volgens Somers zullen mensen gemiddeld één tot drie dagen per week van thuis uit werken.