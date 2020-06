Jobs op de helling bij tax free shops op luchthaven

De vakbonden en directie van Lagardère, dat tax free shops op de luchthaven uitbaat, zitten bij elkaar op een bijzondere ondernemingsraad.

Nog meer slecht nieuws voor de luchthaven van Zaventem. Deze ochtend is om 10 uur ook een bijzondere ondernemingsraad gestart in verband met de taksvrije winkels van de groep Lagardère in Zaventem. Tot voor kort bekend als International Duty Free (IDF) en nog daarvoor Belgian Sky Shops.

IDF werd vorig jaar overgenomen door de groep Lagardère die zo’n 250 miljoen euro betaalde aan de holding NPM van de groep Frère.

Lagardère is als ‘travel retail’-specialist flink getroffen door de impact van het coronavirus. Hoeveel jobs op de helling staan moet straks duidelijk worden.

International Duty Free, of kortweg IDF, bestaat uit ruim dertig ‘tax-free’ shops op de Zaventemse luchthaven Brussels Airport, twee winkels op de luchthaven van Charleroi en de chocoladewinkels van The Belgian Chocolate House. IDF heeft ook een boetiek in Kenia.

Foto: REUTERS

Al sinds 1958 is IDF actief in Zaventem het lanceerde er de eerste taksvrije winkels, toen onder de naam Belgian Sky Shops. Het bedrijf baat ondertussen heel wat verschillende winkels uit, van snoep- over horloge- tot kledingwinkels. De meeste daarvan varen onder een eigen merkvlag, zoals Fashion Studio en Precious Time, maar er zijn ook partnerships met onder meer MAC en Hugo Boss.

Lagardère Travel Retail een omzet van 5,3 miljard euro bereiken en zijn positie als tweede grootste speler in de reiswinkelbranche verstevigen. In 2018 was International Duty Free goed voor een omzet van 183 miljoen euro.