Tijdelijke crisismanager bij retailgroep FNG

FNG Group (CKS, Brantano...) stelt crisismanager Yves Pollé aan als ceo ad interim. FNG maakte dit bekend op een ondernemingsraad. Pollé is verbonden met Boston Consulting Group maar heeft geen enkele retailervaring.

Yves Pollé is een ingenieur met financiële expertise die zich gespecialiseerd heeft in interimmanagement. De laatste zeven jaar nam hij verschillende uitdagingen als interim manager op zich. Hij is ook verbonden met de BCG Turn, de turnaround-tak van de Boston Consulting Group.

FNG Group was al enkele weken op zoek naar versterking aan de top nadat ceo Dieter Penninckx opzij geschoven werd na vragen rond de boekhouding bij de modegroep. FNG staat voor grote uitdagingen. Door de coronacrisis hebben de structurele problemen van de groep, een te hoge schuldenlast als gevolg van talrijke overnames, onhoudbare proporties aangenomen. Het is alle hens aan dek om FNG overeind te houden.

Het HR-kantoor Schelstraete was belast met het vinden van een crisismanager en landt merkwaardig genoeg bij een profiel die geen retail-ervaring heeft. Andere managers, die wel ervaring hebben, bedankten voor de eer. FNG moet nog altijd zijn jaarcijfers over 2019 bekend maken, zijn aandeelhoudersvergadering houden én meer betrouwbare winstcijfers uit 2018 presenteren. Dit laatste op verzoek van de beurswaakhond FSMA. Deze donderdag zit FNG ook samen met zijn obligatiehouders om een standstill te vragen.