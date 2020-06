Demonstranten hebben tijdens een antiracismeprotest in de Britse stad Bristol slavenhandelaar Edward Colston letterlijk van zijn sokkel gehaald. Het metershoge standbeeld van Colston werd met touwen omver gehaald en daarna in de haven gegooid. Bekijk het in de video hierboven.

Voordat het in het water terecht kwam, poseerde een demonstrant met zijn knie in de nek van het standbeeld van Edward Colston. Een verwijzing naar George Floyd die twee weken overleed tijdens een dodelijke arrestatie waarbij een agent zijn knie op Floyd's nek legde waardoor die niet kon ademen.

Colston was een slavenhandelaar in de 17de eeuw en zijn standbeeld stond sinds 1895 in Bristol met een plakaat waarop de man beschreven werd als 'een van de meest deugdzame en wijze zonen van deze stad'. De 71-jarige Brit John McAllister, die aanwezig toen het beeld van zijn sokkel werd gehaald, is het absoluut niet eens met de beschrijving, zegt de man aan The Independent. 'De man was een slavenhandelaar. Hij was genereus voor Bristol, maar het lag buiten de slavernij en het is absoluut verachtelijk. Het is een belediging voor de mensen van Bristol.'

Voordat het beeld in het water terechtkwam, hadden 10.000 mensen al een petitie getekend die de lokale overheid vroeg het standbeeld weg te halen.

De actie kan rekenen op steun van verschillende Labourpolitici, maar de Britse Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel is er niet over te spreken en vind het 'compleet onaanvaandbaar.' De politie is een onderzoek begonnen om mensen die betrokken zijn bij het incident te identificeren.

Net als in België, vonden in Het Verenigd Koninkrijk zondag verschillende antiracismeprotesten plaats, onder meer in Bristol en Londen, als gevolg van de dodelijke arrestatie van de Afro-Amerikaan George Floyd in de VS twee weken geleden.