Ageas en Modrikamen begraven strijdbijl

Verzekeraar Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, heef een minnelijke schikking getroffen met advocaat Michaël Modrikamen en zijn 140 resterende cliënten

Daarmee komt een einde aan een decennialange vete tussen de rechtsopvolger van het gekapseisde Fortis en de beruchte advocaat, die door zijn juridische acties na de bankencrisis in 2007-2008 een cruciale rol speelde voor de doorstart van Ageas als verzekeraar. Waardoor Ageas de wettelijke opvolger werd van de bank-verzekeraar Fortis.

Geen bedragen

De minnelijke schikking werd vanochtend voorbeurs bekendgemaakt via een persbericht. Concrete bedragen worden daarin niet vermeld. Er staat enkel te lezen dat Ageas de cliënten van Modrikamen die hebben gekozen voor een opt-out uit de Fortis-schikking ‘een vergoeding betalen in overeenstemming met de WCAM-overeenkomst (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade die collectieve rechtszaken regelt in ons land, red)’. En dat Ageas advocaat Modrikamen zelf zal vergoeden voor ‘een bedrag dat de kosten en schade verbonden aan de juridische procedures dekt’.

1,3 miljard

Van hun kant zet advocaat Modrikamen en zijn 140 cliënten al hun juridische procedures tegen Ageas en de betrokken voormalige bestuurders van Fortis stop.

Met de Fortis-schikking wordt verwezen naar de minnelijke schikking die de verzekeraar Ageas afsloot met vijf grote belangenverenigingen van Fortis-gedupeerden in België en Nederland. Na jarenlange onderhandelingen toonde Ageas zich vorig jaar bereid om een groot deel van de Fortis-beleggers in totaal maximaal 1,3 miljard euro te betalen om ‘zonder erkenning van fout’ een streep te trekken onder het pijnlijke Fortis-verleden.