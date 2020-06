Afhandelaar Swissport België vraagt faillissement aan

Swissport, dat onder meer bagageafhandeling op Brussels Airport doet, vraagt het faillissement aan. Volgens de bonden staan 1.500 jobs op de helling. De vrachtafdeling blijft wel actief.

Swissport in België zal het faillissement aanvragen voor Swissport Belgium NV, dat grondafhandelingsdiensten levert op Brussels Airport, en diens dochteronderneming Swissport Belgium Cleaning NV. Dat meldt het bedrijf in een mededeling. Het personeel werd vanochtend op de hoogte gebracht.

Swissport zat al in vieze papieren voor de coronacrisis, maar werd midscheeps geraakt door de pandemie. ‘De wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie, staat de uitvoering van de nog voor de crisis uitgewerkte herstelmaatregelen in de weg’, leest de mededeling. ‘Alle mogelijke scenario’s werden geëvalueerd’, maar dat was zonder succes.