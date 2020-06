Close blijft achter beslissing staan: ‘Mensen moeten woede kunnen uiten’

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) verdedigt de beslissing om zondag een grote antiracismebetoging te laten doorgaan, ondanks de coronamaatregelen. ‘We moeten de balans vinden tussen vrije meningsuiting en de coronamaatregelen’, zei hij in een gesprek met de nieuwsdienst van de RTBF. De relschoppers noemde hij 'idioten'.

Naar schatting 10.000 mensen kwamen opdagen voor de optocht van Black Lives Matter. Vanuit politieke hoek en ook vanwege virologen krijgt Close veel kritiek op het niet verbieden van de manifestatie, maar hij blijft er wel achter staan.

’Het is waar dat het in deze omstandigheden beter ware geweest als er geen grote manifestatie was. Maar we moeten de woede van de mensen controleren. Het is een kwestie van het evenwicht vinden tussen vrije meningsuiting en de coronamaatregelen’, aldus Close. ‘De mensen moeten hun woede kunnen uiten, aldus de burgemeester, die aanhaalde dat er in heel Europa 500.000 mensen op straat kwamen.

Hij wees ook op de verantwoordelijkheidszin van de betogers. Bijna iedereen droeg een masker. ‘We hebben 4.000 maskers verdeeld onder de aanwezigen. Dat zijn niet de maskers die door het federale niveau worden verschaft, want die hebben we nog niet ontvangen. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, ik heb samengewerkt met de organisatie.'

Hij had nog een sneer naar premier Sophie Wilmès (MR) in petto. ’Ze heeft mijn telefoonnummer, en had mij al sinds donderdag kunnen bellen’, reageert hij op haar verwijt dat de optocht niet had mogen plaatsvinden.

Zeven gerechtelijke aanhoudingen

Close hekelde zondag al de rellen die aan het einde van de manifestatie plaatsvonden. ‘Het vreedzame eerbetoon aan George Floyd wordt verstoord door groepen delinquenten met als enige doel de sfeer te verzieken en dingen stuk te maken’, was zijn conclusie daarover.

Maandagmorgen was hij nog sterker in de veroordeling van de rellen. Zo noemde hij de relschoppers 'idioten' en beloofde dat die hard zouden worden aangepakt.

Uiteindelijk werden 239 mensen administratief aangehouden. Zeven van hen zijn uiteindelijk gerechtelijk aangehouden, voor zaken als het aanrichten van vernielingen en diefstal.