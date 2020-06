Portugese politie onderzoekt nieuwe handlanger in zaak-McCann

De Portugese politie is een handlanger van de nieuwe hoofdverdachte in de McCann-zaak aan het onderzoeken. Die man zou Christian B. gezegd hebben dat Britse families hun deur vaak niet op slot doen. Dat melden verschillende Portugese en Britse media.

Een vriend van Christian B., de nieuwe hoofdverdachte in de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in 2007, zou de 46-jarige Duitser verteld hebben dat Britse families in het Ocean Club hotel hun deur vaak niet op slot doen. Op het moment van de feiten zou de man op het vakantieoord waar de McCanns verbleven, aan het werk zijn geweest.

De Portugese krant Correio da manhã meldt dat de ondertussen ex-werknemer zelf naar de politie is gegaan. Hij gaf toe dat hij B. getipt zou hebben over de weinige veiligheidsmaatregelen die Britse families namen op het vakantieoord, en dat er in de flats dus gemakkelijk ingebroken zou kunnen worden. De man zegt dat B. enkel wou inbreken en zou daar nog steeds van overtuigd zijn, hoewel de Duitser eerder al werd veroordeeld voor seksueel misbruik van een kind en door de Britse familie een 'seksueel roofdier' wordt genoemd.

Correio da manhã berichtte maandag dat de vriend niet aangehouden zou worden. Volgens de Portugese wet heeft de man niets fout gedaan, klinkt het.

400 tips rond nieuwe hoofdverdachte

Vorige week was er na een lange tijd opnieuw nieuws rond de verdwijning Madeleine McCann. Het Duitse gerecht maakte toen bekend dat een 43-jarige Duitser, die in de gevangenis zit voor andere feiten, mogelijk betrokken zou zijn bij de verdwijning van de Britse peuter.

Ook de Londense politie gaf een persconferentie en gaf het telefoonnummer vrij van een man of vrouw die in de uren voor de verdwijning van McCann lange tijd heeft gebeld met B. Het is nog niet duidelijk of het om de ex-werknemer van Ocean Club hotel gaat.

Wel is bekend dat de Britse politie al ongeveer 400 nieuwe tips binnengekregen over B. Volgens het Britse sensatieblad The Sun is alvast één Britse vrouw naar voren getreden die de verdachte Duitser vlak na de verdwijning gezien zou hebben. De vrouw zou een ‘geloofwaardige getuige’ zijn, meent het blad. De politie wil niet reageren op het verhaal.

Ondertussen raakte ook bekend dat het Brugse gerecht gaat onderzoeken of B. ook gelinkt kan worden aan de moord van de Duitse Carola Titze (16) in 1996, in De Haan. De dader werd nooit gevonden.

Portugese Algarve

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartement in het Portugese Praia da Luz, waar het gezin McCann met vakantie was. De Duitse verdachte verbleef jarenlang in de Portugese Algarve en zou in de buurt van het vakantieoord geweest zijn op het moment van de verdwijning.