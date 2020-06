Cafés onder luid gejuich uurtje heropend: ‘Alsof we een nieuwe zaak openen’

8 juni is 8 juni. Bijna drie maanden na hun verplichte sluiting mogen de cafés vandaag weer openen, door een versoepeling in de coronamaatregelen. En daar stonden velen voor te popelen, zo bleek om klokslag middernacht. Onder luid gejuich, maar een beetje nerveus, openden in het hele land cafébazen hun deuren en terrassen. Al was het dan maar voor een uurtje, want een nieuwe richtlijn schrijft voor dat ze om 1 uur ’s nachts moeten afsluiten. Tijd genoeg voor ‘de lekkerste pint sinds weken’, eindelijk buiten ‘ons kot’.