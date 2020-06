De Roover zet vraagtekens bij gratis Railpass

De beslissing om alle Belgen een gratis Railpass te geven, is voor N-VA-fractieleider Peter De Roover nog geen uitgemaakte zaak. Als blijkt dat de maatregel geld kost, of te onveilig is, dan wordt die volgens hem alsnog geschrapt.

Dat zegt De Roover maandag in een gesprek met De Ochtend op Radio 1. De Roover zat zaterdag namens de N-VA mee aan tafel bij de zogenaamde superkern waarop de maatregel is goedgekeurd.

Maar echt enthousiast over de maatregel is De Roover niet. ‘Ik denk niet dat dit een koopkrachtmaatregel is die mensen veel zal helpen’, zegt hij. ‘Maar als die haalbaar is: mij niet gelaten’.

Het voorstel komt volgens De Roover uit de koker van de groenen, die stellen dat de maatregel geen meerkost met zich mee zal brengen, en ook geen gezondheidsrisico zou inhouden. Maar na de reactie van spoorwegmaatschappij NMBS heeft De Roover daar nu twijfels bij. ‘Als dat niet kan, dan is het voorstel van tafel’. Dat het voorstel niet voldoende met de NMBS besproken was, is volgens De Roover te wijten aan ‘degenen die het voorstel deden’.

Zelf vindt De Roover de maatregel om drie maanden lang de bedrijfsvoorheffing te verlagen voor wie technisch werklozen weer aan het werk zet belangrijker. Ook van de ‘symbolische consumptiecheque’ verwacht De Roover meer, ondanks dat werkgeversorganisaties maar matig enthousiast zijn. ‘Het is niet omdat niet iedereen die zal geven, dat niemand die zal gebruiken’.

‘Formule loopt op zijn einde’

De maatregelen van dit weekend zijn nog geen echte relancemaatregelen, benadrukt De Roover. ‘Dat gebeurt niet in de superkern, die bezig is met de volmachten. De manier waarop het land sociaal-economisch wordt ingericht na de coronacrisis, dat is een zaak voor de nieuwe regering’.

De taak van de superkern zit er volgens De Roover ook bijna op. ‘Op 2 partijen na zit jan en alleman daar in. Ik denk dat die formule op zijn einde loopt’.