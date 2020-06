Versoepelingen gaan vandaag in: wat mag opnieuw?

Er gaat vandaag/maandag een nieuwe fase in van de exitstrategie. Wat niet expliciet wordt verboden, mag opnieuw. Wellicht het belangrijkste is dat we weer op café en restaurant mogen.

De derde fase van de exitstrategie uit de coronacrisis gaat in. Wat niet verandert zijn de belangrijke hygiënemaatregelen. We moeten elkaar blijven groeten zonder hand of kus te geven. Activiteiten moeten liefst buiten plaatsvinden, of als dat niet mogelijk is, in goed geventileerde ruimtes. Er moeten extra voorzorgen genomen worden voor mensen uit risicogroepen. Ook de veiligheidsafstand blijft van toepassing, behalve bij huisgenoten, bij kinderen onder de twaalf jaar en bij mensen uit de ‘bubbel’. Die mag wel uitgebreid worden tot tien personen. Per week mag die groep veranderen. De regel geldt per persoon.

Er gelden in heel wat sectoren grote versoepelingen. Zo mag de horeca weer open. Cafés en restaurants mogen opnieuw klanten ontvangen, mits ze voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet er anderhalve meter blijven tussen elke tafel, elke klant moet aan tafel bediend worden en de obers moeten mondmaskers dragen. Cafés en nachtwinkels mogen tot 1 uur openblijven.

In de cultuursector kunnen weer activiteiten plaatsvinden zonder publiek, zoals repetities.

Ook sportactiviteiten mogen hervatten, inclusief fitness. Contactsporten - zoals bijvoorbeeld voetbal - moeten wel beperkt blijven tot contactloze trainingen. Zwembaden blijven dicht, net als sauna’s en wellnesscentra. Massagecentra kunnen wel weer opstarten, net als sekswerkers, zij het telkens met veiligheidsmaatregelen.

Ook een eredienst bijwonen mag weer, maar wel met een maximum van 100 personen en de nodige afstand.

Binnenlandse reizen mogen ook week vanaf vandaag. Campings en vakantieparken zijn opnieuw open, verhuur via platforms als AirB&B is weer mogelijk.

Ook heel wat andere zaken mogen opnieuw, zoals rommelmarkten in de openlucht (tot 50 standen), de verhuur van vrijetijdsmateriaal zoals go-carts, of gewoon op een bankje in het park zitten.

De lagere scholen heropenen voor alle leerlingen, dus ook voor het derde, vierde en vijfde leerjaar. Vorige vrijdag vond al een testdag plaats. Eerder mochten al de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar van het basisonderwijs, de kleuters en meerdere jaren uit het middelbaar al terug naar school.