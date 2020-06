De Black Lives Matter-manifestatie is na een vreedzame betoging met 10.000 deelnemers uit de hand gelopen door relschoppers. Er werd brand gesticht op straat in de Matongéwijk en het Leopold II-standbeeld op Troonplein werd beschadigd. De politie zet het waterkanon in. Tegelijk zijn er ook demonstranten die zich kwaad maken op de relschoppers.

Op en rond het Poelaertplein in Brussel hebben zich zondagnamiddag tot 10.000 mensen verzameld om te betogen tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de VS, maar ook tegen het politiegeweld tegen niet-witte mensen in België en het racisme in de Belgische maatschappij. De betoging verliep vreedzaam en met mondmasker, al kon de sociale afstand niet bewaard worden door de grote menigte. Pas na afloop nam de manifestatie een grimmige wending.

De massa mensen trok via de Regentschapstraat weg en er vormde zich een stoet. Er was politie in burger aanwezig, maar die liet begaan. Nabij het Koningsplein werd de massa tegengehouden. Daarbij ontstond lichte rumoer. Enkelingen staken enkele bommetjes af, ook werden enkele flessen gegooid. Het rumoer verplaatste zich daarna naar de Matongéwijk en Naamsepoort.

Standbeeld Leopold II

Daar is de situatie na afloop van de betoging volledig uit de hand aan het lopen. De groep relschoppers die door de politie was teruggedreven in de Matongéwijk, heeft daar op straat brand gesticht. De politie dreef de relschoppers verder de wijk in en zette het waterkanon in om het vuur te blussen.

Dat waterkanon stond eerst opgesteld aan de Naamsepoort en het kostte de politie heel wat moeite om het door de menigte te manoeuvreren die zich op de Naamsepoort verzameld heeft. Aan die Naamsepoort zelf is het ook tot confrontaties gekomen tussen de politie en de aanwezige menigte. De politie werd bekogeld met allerhande voorwerpen en voerde een eerste charge uit.

Intussen werd de menigte op de Naamsepoort enkel groter. Vlakbij werd het standbeeld van Leopold II op het Troonplein in brand gestoken en beschadigd. Het kreeg ook de vlag van Congo aangemeten. Eerder gaf Ange Kaze, woordvoerster van het Belgian Network for Black Lives (BNFBL), dat tot de betoging heeft opgeroepen, kritiek op de aanwezigheid van standbeelden van Leopold II in ons land. 'Heel wat mensen vinden het in 2020 niet meer kunnen dat er nog steeds een standbeeld staat van iemand die heel veel moorden heeft gepleegd in Congo'.

Op sociale media circuleren er ook filmpjes waarin demonstranten zich kwaad maken op de relschoppers, zoals u in de video bovenaan kunt zien.

Op de Elsensesteenweg in de Matongéwijk en de Waterloolaan is het tot plunderingen gekomen. Om welke winkels het gaat is nog niet duidelijk. 'We zijn momenteel bezig met aanhoudingen', aldus een woordvoerster van de politie Brussel-hoofdstad-Elsene. van de politie Brussel-hoofdstad-Elsene.

De politie heeft de relschoppers in verschillende richtingen teruggedreven, zowel via de Elsensesteenweg als via de Gulden-Vlieslaan en vervolgens de Waterloolaan. Her en der richtten relschoppers vernielingen aan, wierpen ze barricades op en stichten ze kleine brandjes.

Burgemeester Philippe Close (PS) veroordeelt het geweld. Premier Sophie Wilmès betreurt, ondanks de rechtvaardige zaak, de Black Lives Matter-protesten gezien de huidige coronacrisis.