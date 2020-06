Premier Wilmès betreurt Black Lives Matter-betoging, Brussels burgemeester Close veroordeelt geweld

Premier Sophie Wilmès (MR) betreurt dat de betogingen dit weekend hebben plaatsgevonden in weerwil van de coronacrisis. ‘Groepen delinquenten hadden als enige doel de sfeer verzieken en dingen stukmaken’, reageert Brussels burgemeester Philippe Close (PS) op Twitter.

Aan de goede bedoelingen twijfelt premier Sophie Wilmès (MR) niet. ‘Het is voor een rechtvaardige zaak en mensen moeten zich kunnen uiten. Geen twijfel mogelijk’, schrijft ze op Twitter. Maar: ‘Als ik naar de foto’s kijk, betreur ik dat er geen alternatief is gevonden dat de gezondheidsconsiges (sic.) respecteert en de inspanningen van de mensen die wekenlang in de vuurlinie hebben geleden in de strijd tegen het virus.’

De eerste minister van België neemt zich voor om met de betrokken burgemeesters en de deelstaten te praten om lessen te trekken uit dit weekend, ‘ook op vlak van gezondheid’.

De betoging in Brussel kreeg geen officiële goedkeuring, maar vooraf had het stadsbestuur laten weten dat ze het protest zou ‘tolereren’. Er daagden naar schatting 10.000 manifestanten op aan het Poelaertplein, veel meer dan verwacht. Ook in Antwerpen, Halle, Oostende, Hasselt en Gent vonden protesten plaats.

In Brussel droeg de overgrote meerderheid van de betogers mondmaskers, maar een veilige sociale afstand kon door de grote opkomst niet gegarandeerd worden. Een honderdtal betogers kregen in Antwerpen een bekeuring voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

Burgemeester Close veroordeelt geweld

Ook Philippe Close (PS) laat zich horen op Twitter. De burgemeester van Brussel veroordeelt het geweld na de betoging die zondag 10.000 mensen op de been bracht in Brussel.

‘Het vreedzame eerbetoon aan George Floyd wordt verstoord door groepen delinquenten met als enige doel de sfeer te verzieken en dingen stuk te maken’, aldus burgemeester Close. ‘Onze politie is talrijk aanwezig en gaat over tot arrestaties om de rust zo snel mogelijk te laten terugkeren.’