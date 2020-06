River Cleanup ‘groot succes’ ondanks corona

In het kader van de River Cleanup hebben er zondag meer dan 300 acties in 45 landen plaatsgevonden. Het initiatief waarbij deelnemers rivieren schoonmaken, was zo ondanks de coronapandemie toch een ‘groot succes’, zeggen de organisatoren.

Volgens Thomas de Groote, oprichter van River Cleanup, belandt elk jaar 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. Zo’n 80 procent komt van rivieren. Zondag vond daarom opnieuw de River Cleanup plaats, aan de vooravond van World Ocean Day op 8 juni. Het doel van het initiatief is om het probleem dichter bij de bron aan te pakken door het afval op te ruimen voordat het de zee kan bereiken.

Wegens de coronapandemie verliep deze editie wel iets anders dan normaal. In plaats van grote acties, ging het dit jaar om kleinschalige, individuele acties waarbij één of twee personen op één locatie afval verzamelen.

In totaal vonden er zo 303 acties plaats in 161 rivieren in 45 landen. Van Miami tot Londen, Kaapstad, Moskou, Shenzhen, Tokio, Melbourne en Auckland visten mensen naar afval. De meeste acties gebeurden in België, met alles samen 81 cleanups. Onder meer in Brussel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Hasselt en Mechelen vonden er acties plaats.

Vorig jaar ruimden in ons land zowat 5.000 deelnemers aan de River Cleanup alles samen 60 ton afval in en naast rivieren op.