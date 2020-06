Honderdtal mensen bekeurd in Antwerpen nadat BLM-protest uitbreidde naar Groenplaats

In Antwerpen werden een honderdtal manifestanten bekeurd voor het niet navolgen van de coronamaatregelen. Dat gebeurde nadat de betogers uitdijden van het Steenplein, de afgesproken plaats van actie, naar de Groenplaats.

In Antwerpen was er net zoals in andere steden vandaag ook een Black Lives Matter-actie. Die vond officieel plaats op het Steenplein, maar na de manifestatie is een deel van de protesteerders naar de Groenplaats getrokken. Dat was niet de officiële plaats van de manifestatie en volgens een woordvoerder van de politie werden de afstandsregels niet gevolgd. De aanwezige mensen zou herhaaldelijk gevraagd zijn zich te verwijderen van het plein en ook hun borden te laten zakken.

‘Een deel van hen heeft geluisterd, maar een honderdtal mensen zijn toch blijven staan. Zij zijn op een bus gezet en zullen een boete krijgen voor het niet volgen van de coronamaatregelen.’

Er zouden ook minderjarigen tussen die mensen zitten. ‘Van die mensen zullen de ouders verwittigd worden.’

Officieel protest verliep rustig

Het officieel protest, dat plaatsvond op het Steenplein, verliep rustig. De politie zegt wel drie mensen bestuurlijk aangehouden te hebben. Er zouden zondagmiddag 1.200 mensen samengekomen voor de actie. Terwijl de stilte en het applaus elkaar afwisselen, hielden de deelnemers zich op het Steenplein over het algemeen aan de coronamaatregelen.

Ook in Brussel, Halle, Hasselt en Gent vonden protestacties plaats. In onze hoofdstad kwamen naar schatting 10.000 mensen op straat.