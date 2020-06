In Gent, Antwerpen, Oostende, Halle en Brussel vinden er vandaag Black Lives Matter-protesten plaats naar aanleiding van de aanhoudende protesten in de Verenigde Staten. Omwille van de coronamaatregelen wordt er gevraagd een mondmasker te dragen en de afstandsregels zo goed mogelijk te volgen.

De trein richting Brussel was rond 13.30 bomvol. 'Ik hoor dat mensen boos zijn, maar ik ben te moe om boos te zijn. Ik ga omdat ik geen woorden meer heb. Het enige wat ik nu kan doen is fysiek aanwezig zijn', zegt Elise Kiambi (20).

Ook in Gent zijn er veel aanwezigen en lijken mensen te proberen afstand van elkaar te houden.

Ook in Antwerpen is er veel volk aanwezig. Er is tegelijk veel stilte en veel applaus.

Toelatingen

Enkel het protest in Halle heeft een officiële toelating. Het protest in Brussel heeft geen officiële toelating maar de Brusselse burgemeester heeft wel gezegd het te zullen ‘tolereren’. Voor alle protesten wordt gevraagd een mondmasker te dragen en de afstandsregels zo goed mogelijk te volgen.

De protesten vinden plaats naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten.

Dadelijk meer.