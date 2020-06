India en China komen overeen grensconflict op vreedzame manier op te lossen

India en China willen het conflict over de grensgebieden in de Himalaya op een vreedzame manier oplossen. Dat zijn Peking en New Delhi overeengekomen tijdens militair overleg op zaterdag, zegt het Indiaas ministerie van Buitenlandse Zaken. Een concrete oplossing is er echter nog niet.

De Indiase en Chinese militaire leiders overlegden zaterdag verschillende uren over de spanningen aan de Chinees-Indiase grensgebieden in het Himalaya-gebergte. Die gesprekken verliepen ‘in een vriendschappelijke en positieve sfeer’, laat het Indiaas ministerie van Buitenlandse Zaken zondag weten in een persbericht. ‘Beide zijden kwamen overeen om de situatie in de grensgebieden op een vreedzame manier op te lossen, in overeenstemming met verschillende bilaterale akkoorden en met aandacht voor de wederzijdse overtuiging dat vrede en rust in de grensregio essentieel zijn voor de algemene ontwikkeling van de bilaterale relaties.’

India en China vierden dit jaar de 70ste verjaardag van de diplomatieke relaties. Eerder dit jaar liepen de spanningen tussen beide landen echter op nadat zowel China als India duizenden soldaten naar de betwiste grens in de Himalaya stuurden. Aanleiding was de aanleg van een weg naar een nieuw militair vliegveld op het Indiase deel van het grondgebied, wat China als een bedreiging zag. Begin mei kwam het na herhaaldelijke grensoverschrijdingen door Chinese militairen tot schermutselingen in de buurt van het Pangongmeer, waarbij tientallen gewonden vielen.

Het betwiste gebied in de regio Ladakh ligt pal tussen India, China en Pakistan. Sinds 1949 is het verdeeld tussen India en Pakistan, maar beide landen eisen het gebied in zijn geheel op. In 1962 vochten China en India een grensoorlog uit over de 3.500 kilometer lange grens. In 2017 kwam het nog tot gevechten op het Doklamplateau in de oostelijke Himalaya, die meer dan zeventig dagen duurden.